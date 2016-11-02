DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA DİKKAT ÇEKEN AYİN!
63. bölümü ile yarın izleyicisi ile buluşacak Diriliş Ertuğrul'da yeni bölüm fragmanında yapılan sapıkça ayin dikkat çekiyor.
TRT'nin sevilen dizisi 'Diriliş Ertuğrul' ile, Türk kayı boylarının Osmanlı'nın temellerinin nasıl atıldığı geniş ölçekte yanıstılıyor. Ertuğrul Gazi, tapınak şovalyelerine karşı yurdunu korumak için amansız bir mücadele içinde. 63.bölüm fragmanında ise, haçlıların casusu Simon'un bir keçinin altına yarı çıplak halde yattığı ve kanlarının üstüne damlatıldığı görülüyor.
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