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'diriliş ertuğrul' ekibinden polise destek

'DİRİLİŞ ERTUĞRUL' EKİBİNDEN POLİSE DESTEK

Beşiktaş'ta çevik kuvvet ekiplerini hedef alan hain terör saldırısı sonrası emniyet mensuplarına bir destek de 'Diriliş Ertuğrul' ekibinden geldi.

Tarih : 13 Aralık 2016, 15:14
Puan Ver : 'diriliş Ertuğrul' Ekibinden Polise Destek(10/10)11


geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta yaşanan alçak saldırı sonrası tüm Türkiye birlik olurken, sosyal medyada "#PolisiminYanındayım" hashtagi ile polise destek verildi. TRT ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 'Diriliş Ertuğrul' ekibi de bu hashtag'a destek vermek amacıyla Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Ekibiyle birlikte Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden dizinin senaristi Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından, "Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan kahraman polislerimizi ziyaret ettik. #PolisiminYanındayım" mesajını yayımladı.



 



kaynak:milliyet








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