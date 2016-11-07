DİRİLİŞ ERTUĞRUL 64. BÖLÜM FRAGMANINDA DİKKAT ÇEKEN SAHNE!
Trt'de her çarşamba akşamı ekrana gelen Diriliş Ertuğrul 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tarihi dizi Diriliş Ertuğrul 64. yeni bölümünde bu hafta savaş başlıyor. Turgut alp yaralı olarak bulunuyor. İşte heyecanlı sahneleriyle gündemden düşmeyen Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı ...
Diriliş Ertuğrul bu hafta 64. bölümü ile ekrana geliyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul'da bu hafta neler olacak merak konusu oldu. Yaralı olarak kurtulan Turgut Alp, yeni bölümünde ölecek mi? Yönetmen koltuğunda Metin Günay'ın oturduğu Tekden Yapım imzalı dizinini kadrosuna Çağdaş Onur Öztürk ve Kürşat Alnıaçık'tan sonra, son olarak Oyunbozan dizisinde izlediğimiz Gülçin Santırcıoğlu, son olarak Yılanların Öcü'nde izleyiciyle buluşan Erden Alkan ile Osman Albayrak, Özlem Akınözü, Elif Sümbül Sert, Cenk Kangöz ve Fırat Topkorur dahil oldu.
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç ve Hülya Darcan gibi güçlü oyuncuların yer aldığı Diriliş Ertuğrul 64. yeni bölümü ile 9 Kasım Çarşamba saat 20:00'da TRT 1'de.
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