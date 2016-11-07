

Diriliş Ertuğrul bu hafta 64. bölümü ile ekrana geliyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul'da bu hafta neler olacak merak konusu oldu. Yaralı olarak kurtulan Turgut Alp, yeni bölümünde ölecek mi? Yönetmen koltuğunda Metin Günay'ın oturduğu Tekden Yapım imzalı dizinini kadrosuna Çağdaş Onur Öztürk ve Kürşat Alnıaçık'tan sonra, son olarak Oyunbozan dizisinde izlediğimiz Gülçin Santırcıoğlu, son olarak Yılanların Öcü'nde izleyiciyle buluşan Erden Alkan ile Osman Albayrak, Özlem Akınözü, Elif Sümbül Sert, Cenk Kangöz ve Fırat Topkorur dahil oldu.







Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç ve Hülya Darcan gibi güçlü oyuncuların yer aldığı Diriliş Ertuğrul 64. yeni bölümü ile 9 Kasım Çarşamba saat 20:00'da TRT 1'de.