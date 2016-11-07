O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

diriliş ertuğrul 64. bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 64. BÖLÜM FRAGMANINDA DİKKAT ÇEKEN SAHNE!

Trt'de her çarşamba akşamı ekrana gelen Diriliş Ertuğrul 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tarihi dizi Diriliş Ertuğrul 64. yeni bölümünde bu hafta savaş başlıyor. Turgut alp yaralı olarak bulunuyor. İşte heyecanlı sahneleriyle gündemden düşmeyen Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı ...

Tarih : 07 Kasım 2016, 17:34
Puan Ver : Diriliş Ertuğrul 64. Bölüm Fragmanında Dikkat Çeken Sahne!(6/10)6


Diriliş Ertuğrul bu hafta 64. bölümü ile ekrana geliyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul'da bu hafta neler olacak merak konusu oldu. Yaralı olarak kurtulan Turgut Alp, yeni bölümünde ölecek mi? Yönetmen koltuğunda Metin Günay'ın oturduğu Tekden Yapım imzalı dizinini kadrosuna Çağdaş Onur Öztürk ve Kürşat Alnıaçık'tan sonra, son olarak Oyunbozan dizisinde izlediğimiz Gülçin Santırcıoğlu, son olarak Yılanların Öcü'nde izleyiciyle buluşan Erden Alkan ile Osman Albayrak, Özlem Akınözü, Elif Sümbül Sert, Cenk Kangöz ve Fırat Topkorur dahil oldu.



Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç ve Hülya Darcan gibi güçlü oyuncuların yer aldığı Diriliş Ertuğrul 64. yeni bölümü ile 9 Kasım Çarşamba saat 20:00'da TRT 1'de.








Etiketler: Diriliş  Ertuğrul  64  Bölüm  Fragmanında  Dikkat  Çeken  Sahne    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER