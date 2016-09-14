DİRİLİŞ ERTUĞRUL 3. SEZONUN BAŞLAMA TARİHİ BELLİ OLDU!
Geçtiğimiz iki sezonda Çarşamba günü akşamlarının ekranlara adeta kilitleyen dizisi Diriliş Ertuğrul'da yeni gelişme var. Sezon bitiminin ardından çok merak edilen Diriliş Ertuğrul dizisi 3.sezon ne zaman başlayacak? sorusu yanıt buldu.
Milyonların eli kulağında beklediği Diriliş Ertuğrul 3. sezon geçen yıl 30 Eylül tarihinde başlamıştı. Bu sene 28 Eylül'de TRT 1 ekranlarında yer alması bekleniyor.
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