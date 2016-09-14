Geçtiğimiz iki sezonda Çarşamba günü akşamlarının ekranlara adeta kilitleyen dizisi Diriliş Ertuğrul'da yeni gelişme var. Sezon bitiminin ardından çok merak edilen Diriliş Ertuğrul dizisi 3.sezon ne zaman başlayacak? sorusu yanıt buldu.