Brezilya'da yaşayan 37 yaşındaki Rosangela Almeida dos Santos isimli kadın, kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı. Doktorların ailesine öldüğünü söylediği kadın, aile tarafından gömülerek defnedildi.

SESLER GELİNCE MEZARI AÇTILAR

Kadın gömüldükten sonra komşularının sürekli mezardan ses geldiğini söylemeleri üzerine kadının mezarı açıldı.

EL VE AYAKLARINDA YARALAR VARDI

11 gün sonra mezarı açılan kadının vücudunun hala sıcak olduğu ve el ile ayaklarında mezardan çıkmaya çalışırken oluştuğu düşünülen yara ve kanamaların olduğu ortaya çıktı. Kadının ayrıca tırnaklarının kırılıp kanlar içinde kaldığı fark edildi.

KISA SÜRE ÖNCE ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Evli ancak çocuğu bulunmayan kadının tabutunun mezardan çıkarıldığı anlar kameraya kaydedildi. Doktorların yaptığı muayene sonra kadının çok kısa süre önce öldüğü ortaya çıktı. Hastane yetkilileri olayda ihmalin olan herkes hakkında soruşturma açılacağını söyledi.

Kaynak: haberinburada