İstanbul Büyükçekmece'deki Albatros Parkı'nda belediyeye ait arazide yapılması planlanan otel ve rezidansa karşı çıkan çevre sakinleri bir süredir eylem yapıyorlardı. Ancak eylemcilere dün sabah saatlerinde polis müdahale etti.



Büyükçekmece Belediyesi'nin Albatros Parkı'nda otel ve rezidans yapacağı iddiası, tepki çekmişti.



Koruluk alanda ağaçların kesilecek olmasına karşı çıkan "Diren Büyükçekmece Platformu" öncülüğündeki vatandaşlar projeye karşı bir süredir eylem yapıyor, bir grup eylemci, parkta haftalardır nöbet tutuyordu. Ancak, dün sabah saatlerinde parka polis ekipleri geldi. Parkta nöbet tutan 4 kişiye polis ve zabıta ekipleri müdahale etti. 4 eylemci gözaltına alındı. Bu sırada, olayı duyarak parka gelen ilçe sakinlerinden parka girmeye çalışan 16 kişi daha gözaltına alındı.