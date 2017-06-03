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direksiyonda uyuyan sürücü bariyerlere girdi

DİREKSİYONDA UYUYAN SÜRÜCÜ BARİYERLERE GİRDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada seyir halindeyken sürücüsünün uyuduğu iddia edilen kamyon bariyerlere girdi.

Tarih : 03 Haziran 2017, 13:50
Puan Ver : Direksiyonda Uyuyan Sürücü Bariyerlere Girdi(5/10)7


Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada seyir halindeyken sürücüsünün uyuduğu iddia edilen kamyon bariyerlere girdi. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlattı. Edinilen bilgiye göre kaza Gebze otoban Şekerpınar gişeler giriş sapağı Ankara istikametinde meydana geldi.



İddiaya göre, 06 BH 5584 plakalı kamyonun sürücüsü Mustafa K.(23) otoban Ankara istikametinde seyir halindeyken uyudu. Uyuya kalan Mustafa K. Şekerpınar gişeler ayrımında önüne çıkan aracı görünce panikleyerek araca çarpmamak için direksiyonu kırarak bariyerlere girdi. Bariyerlere çarpan kamyon yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.



 



kaynak:haberler








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