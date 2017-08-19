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Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirince Benzinliğe Çarptı, Hayatını Kaybetti

DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRİNCE BENZİNLİĞE ÇARPTI, HAYATINI KAYBETTİ

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde seyir halindeki TIR'ın şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. TIR duvara çarptı, sürücü hayatını kaybetti.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirince Benzinliğe Çarptı, Hayatını Kaybetti(7/10)3

Ölüm, onu direksiyon başında yakaladı. Kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, duvara çarparak hayatını kaybetti.

DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza, Manisa'nın Saruhanlı ilçesi İshakçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa'dan Akhisar istikametine giden 34 KL 5340 plakalı TIR'ın şoförü Şahin Korkmaz direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan TIR, atıl durumda olan benzinliğin ofisine çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu TIR sürücüsü Şahin Korkmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından TIR şoförü Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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