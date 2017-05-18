Direk Dansı Yapan Jennifer Lawrence: Pişman Değilim
Trump Açık Mikrofonu Unuttu Büyük Bir Gafa İmza Attı
Erdoğan Ve Yıldırım 3 Saat Görüştü
4 İlde Fetö Operasyonu: 4 Astsubay Gözaltında
Otizmin Bir Belirtisi De…
Beşiktaş - Kasımpaşa Maçı Serkan Çınar'ın
Nato Genel Sekreteri Stoltenberg Açıklaması
Mit'te Kritik Suriye Toplantısı!
Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Flaş Dolar Açıklaması!
Meteorolojiden 14 İle Kuvvetli Yağış Uyarısı
Tayfun Erdoğan Ateş Püskürdü!
Chp'den Abd Ziyaretine Yorum: Geriye Bir Emoji Kaldı!
Dolar/Tl Sert Yükseliş Sonrası Bir Miktar Düştü
Süper Lig'de 32. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Erken Gebelik Ve Gebelik Tanısı
Zırhlı Araçlara Yeni Teknoloji!
Görmez'den Flaş Kutlu Doğum Haftası Açıklaması
Balyoz Savcısından Flaş İtiraflar...
Yunanistan'a Kaçmak İsteyen Pkk'lılar Sınırda Yakalandı!
Göteborg-Aık Maçı, Şike İddiası Nedeniyle Ertelendi

direk dansı yapan jennifer lawrence: pişman değilim

DİREK DANSI YAPAN JENNİFER LAWRENCE: PİŞMAN DEĞİLİM

Oscar ve Altın Küre ödüllü aktris Jennifer Lawrence, direk dansı yaptığı görüntülerle ilgili "Bu görüntüler için pişman değilim" dedi.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 16:29
Puan Ver : Direk Dansı Yapan Jennifer Lawrence: Pişman Değilim(10/10)12


 'Red Sparrow' filmi için Avusturya'da bulunan Jennifer Lawrence, arkadaşları ile bir striptiz kulübünde eğlenmeye gitti.



HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKTİ



Eğlenceye kendisini kaptıran 26 yaşındaki oyuncu, nisan ayında çekilen ve Radar Online'de yayınlanan görüntülerde ateşli direk dansı ile herkesin dikkatini çekti.



"PİŞMAN DEĞİLİM"



Bu görüntülerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD'li aktirs, "Bu görüntüler için pişman değilim. Arkadaşımın doğum günü vardı ve eğlenmeye gittik. O gece çok eğlendim. Üzerimdeki de iç çamaşırı değildi. Bu görüntüler için özür dilemeyeceğim" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Direk  Dansı  Yapan  Jennifer  Lawrence  Pişman  Değilim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER