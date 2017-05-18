DİREK DANSI YAPAN JENNİFER LAWRENCE: PİŞMAN DEĞİLİM
Oscar ve Altın Küre ödüllü aktris Jennifer Lawrence, direk dansı yaptığı görüntülerle ilgili "Bu görüntüler için pişman değilim" dedi.
'Red Sparrow' filmi için Avusturya'da bulunan Jennifer Lawrence, arkadaşları ile bir striptiz kulübünde eğlenmeye gitti.
HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Eğlenceye kendisini kaptıran 26 yaşındaki oyuncu, nisan ayında çekilen ve Radar Online'de yayınlanan görüntülerde ateşli direk dansı ile herkesin dikkatini çekti.
"PİŞMAN DEĞİLİM"
Bu görüntülerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD'li aktirs, "Bu görüntüler için pişman değilim. Arkadaşımın doğum günü vardı ve eğlenmeye gittik. O gece çok eğlendim. Üzerimdeki de iç çamaşırı değildi. Bu görüntüler için özür dilemeyeceğim" ifadelerini kullandı.
kaynak:haberler
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