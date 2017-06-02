

Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi sona eren Jeremain Lens için Sunderland, tam 6 milyon Euro talep etti. Hollandalı yıldızın yüksek bonservis bedeli nedeniyle bu transferi rafa kaldıran sarı-lacivertliler, Monaco'nun sağ kanat oyuncusu Nabil Dirar'ı bitirme aşamasına geldi. Daha önceki görüşmelerde yüksek bonservis talebi olan Monaco'nun, Dirar'ın uzun yıllar verdiği hizmetler nedeniyle bu istekten vazgeçtiği öğrenildi. Monaco ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Dirar'ın bonservisini bedelsiz olarak alacağı ve bu işlemlerin ardından 3 yıllığına Fenerbahçe ile kontrata imza atacağı bildirildi. Hollandalı oyuncu, bu sezonu şampiyon olarak tamamlayan Monaco'da sadece 8 lig maçında görev yapabildi.











kaynak:sabah