İspanya kampında iki hazırlık maçını geride bırakan Beşiktaş, son sınavı olan Real Betis karşılaşması öncesi havalimanı sıkıntısı yaşıyor.

Daha önceki Real Valladolid ve Las Palmas maçlarını, takım oteline yakın Marbella Stadı'nda oynayan siyah-beyazlı ekip, son maçını yarın hem takım oteline hem de Malaga Havalimanı'na uzak bir yerde yapacak.

BEŞİKTAŞ DİPLOMATİK ENGELE TAKILDI

New Mirador Stadı'nda oynanacağı açıklanan maçtan sonra 130 kilometre kara yolculuğuyla Malaga Havalimanı'na gidecek olan Beşiktaş kafilesi bu yorucu seyahat için çözüm arayışına girdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yakınlarda bir havalimanı aranmasını istedi. Bu istek üzerine harekete geçen kulüp yetkilileri Cebelitarık'ta bir havalimanı buldu. Karşılaşmanın da bu bölgeye yakın bir yerde oynanacak olması nedeniyle, Cebelitarık'tan uçmak isteyen Beşiktaş bu kez diplomatik engele takıldı.

BEŞİKTAŞ MARBELLA STADI'NI İSTEDİ

İngiltere'nin sömürgesi altındaki Cebelitarık'taki havalimanını kullanmayı planlayan Beşiktaş Kulübü, zaman darlığı ve bürokrasi nedeniyle gerekli uçuş iznine ulaşamadı. Bu durum üzerine son maçı da Marbella Stadı'nda oynamak için harekete geçen Beşiktaş'ın imzalanan sözleşme nedeniyle bu girişimi de sonuçsuz kaldı.

SON GÖRÜŞME YAPILACAK

Real Betis ile New Mirador Stadı'nda oynayacak olan Beşiktaş, yine de karşılaşmanın Malaga Havalimanı'na daha yakın sahalardan birine alınması için bugün de bazı çalışmalar yapacak.

Son maçın oynanacağı bölge dışında, otel ve ilk iki maça ulaşım konusunda kampın çok iyi geçtiği öğrenilirken, kulüp yetkilileri, organizatörlerle son bir kez daha görüşecek.

Kaynak: haberinburada