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DİPLOMATİK KRİZİN KURBANI: İŞTE BU İNEK!


DİPLOMATİK KRİZİN KURBANI: İŞTE BU İNEK!
Tarih : 14 Mart 2017, 10:24
Puan Ver : Diplomatik Krizin Kurbanı: İşte Bu İnek!(7/10)9


"ÇOK DA GÜZEL SÜT VERİYORDU AMA…"



Sonrasında söz alan Bağımsız Meclis Üyesi ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi ise, Hollanda'yı kınadığı açıklamasının ardından, Emirli'deki çiftliğinde bulunan Hollanda cinsi ineklerden 1'ini keseceğini söyledi. Sipahi, "Bakanlarımızın hiç tehdit oluşturmadığı halde sınırdışı edilmesini kabullenemiyorum. Emirli'de bir çiftliğim var. Hollanda ineğim de var. Çok da güzel süt veriyordu ama bundan sonra kime süt verecekse versin.



Allah onları bildiği gibi yapsın" diyerek kürsüden indi. Bunun üzerine Meclis Başkanı Ahmet Selamet, "Kes hepimizi bir çağır o zaman. Evet arkadaşlar, Hüseyin Bey ineğini kesecek biz de yiyeceğiz inşallah" dedi. Sipahi ise "Ben ineği kesiyorum. Bahara doğru sizi çağırayım" açıklamasını yaptı.



 



kaynak:habertürk








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