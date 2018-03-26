Buzları Eriten Toplantıda Erdoğan'dan Ab'ye Çağrı: Adım Atın!
Çiftlik Bank'ın Beylikdüzü Şubesi Soyuldu!
Kavurmacı'dan İlginç İtiraf: Gülen'in Ayak Ölçüsünü Aldım!
Diplomat Krizi Rusya Ekonomisini Vurdu! Borsa Ve Ruble Çakıldı
Çin 'soğuk Savaşta Ben De Varım!' Deyip Abd'ye Karşı Atağa Geçti
Tecavüzcüler Yolda Teşhir Edildi, Kadınlar Tokatlayarak Tepki Gösterdi
Saldırı Hazırlığındaki Teröristlere Hava Harekatı
Kaçınılmaz Son! Alkollü Yakalanmıştı, 6 Gün Sonra Kazada Can Verdi
Rus Diplomatların Sınır Dışı Edilmesine Türkiye'den İlk Tepki Geldi
Hükümet Noktayı Koydu: Irak Ordusunun Sincar'a İlerleyişi Teyit Edildi
Tsk Twitter'dan Paylaştı! Masumları Hedef Alan Bomba Böyle Patlatıldı
Rusya'ya Şok! Abd Ve 14 Ab Ülkesi Rus Diplomatları Kovuyor
Engin Baytar Yine Rahat Durmadı! Hakeme Hareketi Pahalıya Patladı
Facebook'tan Sızan Bilgiler Abd'deki Başkanlık Seçiminde Kullanıldı
64 Kişi Avm'de Can Vermişti! İşte Can Pazarından Yeni Görüntüler
Abd'den Yeni Açıklama: Rus Diplomatların Sınır Dışı Edilmesi İngiltere İle Dayanışmamızı Gösteriyor
Görücü Usulünü Kabul Etmeyen Kızlarının Suratına Kızgın Yağ Döktüler
Kontrolden Çıkan Uzay Üssü Pazar Günü Türkiye'ye Düşebilir
Yaban Domuzlarını Ülkeden Uzak Tutmak İçin Sınıra Duvar Örecekler
5 Yıllık Hasret Sona Erdi! Van Gölü Ekspresi Yeniden Tatvan'da

Diplomat krizi Rusya ekonomisini vurdu! Borsa ve ruble çakıldı

DİPLOMAT KRİZİ RUSYA EKONOMİSİNİ VURDU! BORSA VE RUBLE ÇAKILDI

ABD ve 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından Rus rublesi ve Moskova borsası düşüşe geçti.

Tarih : 26 Mart 2018, 22:20
Puan Ver : Diplomat Krizi Rusya Ekonomisini Vurdu! Borsa Ve Ruble Çakıldı(9/10)5

Eski bir Rus ajanının zehirlenmesi olayı nedeniyle çok sayıda ülkenin, Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından Rus rublesi ve Moskova borsası düşüşe geçti.

RUBLE, DOLAR VE EURO KARŞISINDA DÜŞÜŞE GEÇTİ

İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesi olayından Rusya'nın sorumlu tutulması nedeniyle başta ABD olmak üzere çok sayıda Batılı ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alması sonucu Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,1 değer kaybederek 57,2 seviyesine, euro karşısında da yüzde 0,38 düşerek 71,1'e geriledi.

KAYIPLAR YAŞANDI

Moskova Borsası Endeksi (MICEX) kararın ardından yüzde 0,8 değer kaybederek 2.268 puana gerilerken, RTS endeksi yüzde 0,9 düşüşle 1.250 puana indi.

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen Rusya nezdinde küresel risk algısının yükselmesi nedeniyle borsa ve rublede değer kayıplarının yaşandığını ifade etti.

ABD yönetimi, Rusya'nın ABD'de görev yapan 60 diplomatını sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus Konsolosluğu'nu kapatma kararı alırken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Diplomat  Krizi  Rusya  Ekonomisini  Vurdu  Borsa  Ve  Ruble  Çakıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER