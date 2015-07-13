

HALAÇOĞLU - BAYKAL'I DESTEKLEMİŞ OLSAYDIK BU SEFER DE AKP'NİN TABİRİYLE; DİNSİZ, İNANÇSIZ BİR PARTİNİN ADAYINI DESTEKLEDİNİZ DİYECEKLERDİ...







İşte bu sözler MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu'nu görevinden etti...







Önce CHP ve AKP'den ardından da kendi partisinden art arda tepkiler alan Halaçoğlu, olayın ertesi günü Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından da uyarılmıştı...







Ancak tepkiler dinmeyince MHP Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, partisinin Meclis Grup Başkanvekilliği görevinden alındı... Karar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yazılı açıklamayla kamoyuna duyuruldu...







Halaçoğlu'nun yerine henüz atama yapılmadı ancak bu görev için Antalya Milletvekili Mehmet Günal ile Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın adı geçiyor...







Görevden alınmasıyla ilgili konuşan Halaçoğlu, "Böyle uygun görüldü. Gelirken de kırgın değildim, giderken de kırgın değilim. Yaptığım açıklamadan dolayı alınıp alınmadığım önemli değil. Ben partime sadığım. Çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.