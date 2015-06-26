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dinlenmek için oturduğu kulübe üzerine çöktü

DİNLENMEK İÇİN OTURDUĞU KULÜBE ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Edirne'nin Keşan ilçesinde tarlasını biçtiren bir kişi, dinlenmek için oturduğu kulübenin üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybetti

Tarih : 26 Haziran 2015, 13:07
Puan Ver : Dinlenmek İçin Oturduğu Kulübe Üzerine Çöktü(10/10)7


Edinilen bilgiye göre olay, Paşayiğit Mahallesi Hudutluk mevkiinde bulunan eski kömür ocakları yakınında meydana geldi. Bölgedeki buğday tarlasını biçtiren Salih Sert (60), tarlanın biçimini beklerken, tarla kenarında bulunan ve eski kömür ocağına ait beton kulübeye girdi. Burada tarlasının biçilmesini bekleyen Sert, bilinmeyen bir nedenden dolayı göçen betonarme binanın beton çatısının altında kaldı. Biçerdöver şoförünün ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Salih Sert, ambulansın olay yerine girememesi nedeniyle traktör römorkunun arkasında yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ambulansa götürüldü. Başından ve ayağından yaralanan Salih Sert, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye ilk götürüldüğünde durumunun iyi olduğu öğrenilen Salih Sert, doktor gözetiminde müşahadeye alındı. Burada bir anda fenalaşan Sert, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sert'in iç kanama sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

 








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