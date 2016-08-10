DİNK SUİKASTİ SORUŞTURMASINDA 8 TUTUKLAMA İSTEMİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti soruşturmasında işlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
İfadeleri alınan 8 kişi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emre Cingöz isimli zanlı tutuklanırken, 4 kişi serbest bırakılmıştı.
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