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DİNK SUİKASTİ SORUŞTURMASINDA 8 TUTUKLAMA İSTEMİ


DİNK SUİKASTİ SORUŞTURMASINDA 8 TUTUKLAMA İSTEMİ
Tarih : 10 Ağustos 2016, 16:43
Puan Ver : Dink Suikasti Soruşturmasında 8 Tutuklama İstemi(0/10)


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti soruşturmasında işlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.



İfadeleri alınan 8 kişi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emre Cingöz isimli zanlı tutuklanırken, 4 kişi serbest bırakılmıştı.








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