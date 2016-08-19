DİNK DAVASINI KARARA BAĞLAYAN HAKİM YAKALANDI
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davayı karara bağlayan eski İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rüstem Eryılmaz, Manisa'nın Salihli ilçesinde yakalandı.
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