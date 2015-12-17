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dink davasında mahkemeden ret kararı!

DİNK DAVASINDA MAHKEMEDEN RET KARARI!

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi "Dink suikastinde kamu görevlilerinin ihmali" davasının ana davayla birleştirilmesi talebini reddetti.

Tarih : 17 Aralık 2015, 09:20
Puan Ver : Dink Davasında Mahkemeden Ret Kararı!(8/10)7


Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerine yönelik açılan davanın, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ana dava ile birleştirilme talebi kabul edilmedi. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, terör suçlarına bakma yetkisi olmadığını belirtti. Daha önce savcılıkta defalarca gidip gelen iddianame bu kez mahkemeler arasında kaldı.



Dink iddianamesini İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, kabul ettikten sonra birleştirme kararı vererek ana davanın görüldüğü İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.



İstanbul 5 . Ağır Ceza Mahkemesi birleştirme kararını kabul etmedi. Terör suçlarına bakma görevinin olmadığını belirten mahkeme, söz konusu iddianamede ‘terör örgütü kurma ve yönetme' suçlamasının da bulunduğunu kaydetti. Terör ve örgütlü suçlara bakmakla görevlendirilen mahkemenin İstanbul 13. ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri olduğunu hatırlattı.








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