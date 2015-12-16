

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "Hrant Dink suikastında kamu görevlilerinin ihmali olduğu" iddiasına ilişkin 26 sanık hakkındaki davanın, ana davayla birleştirilmesi kararını kabul etmedi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in de de aralarında bulunduğu iddianameyi dün kabul ederek, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ana davayla birleştirilmesine karar vermişti.







İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi bugün 26 sanık hakkındaki iddianameyi ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını inceledi. 5. Ağır Ceza Mahkemesi, birleştirme kararını kabul etmedi ve 26 sanık hakkındaki dava dosyasını tekrar 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına uyacak ya da dosyayı uyuşmazlığı çözmesi için Yargıtay'a gönderecek.