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dink davasında mahkemeden ret kararı

DİNK DAVASINDA MAHKEMEDEN RET KARARI

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi "Dink suikastinde kamu görevlilerinin ihmali" davasının ana davayla birleştirilmesi talebini reddetti.

Tarih : 16 Aralık 2015, 17:39
Puan Ver : Dink Davasında Mahkemeden Ret Kararı(5/10)7


İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "Hrant Dink suikastında kamu görevlilerinin ihmali olduğu" iddiasına ilişkin 26 sanık hakkındaki davanın, ana davayla birleştirilmesi kararını kabul etmedi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in de de aralarında bulunduğu iddianameyi dün kabul ederek, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ana davayla birleştirilmesine karar vermişti.



İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi bugün 26 sanık hakkındaki iddianameyi ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını inceledi. 5. Ağır Ceza Mahkemesi, birleştirme kararını kabul etmedi ve 26 sanık hakkındaki dava dosyasını tekrar 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına uyacak ya da dosyayı uyuşmazlığı çözmesi için Yargıtay'a gönderecek.








Etiketler: Dink  Davasında  Mahkemeden  Ret  Kararı    haber

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