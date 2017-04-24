

Dink cinayetine ilişkin soruşturma savcısına ifade veren Çankırı İl Emniyet Müdürü Fikri Yalman, Ogün Samast'ın gözaltında Türk bayrağı ile çekilen görüntülerinin örgütün eline nasıl geçtiğini detayları ile anlattı. Yalman, görüntüleri kendisinden dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in istediğini, birkaç gün sonra Ercan Gün tarafından TV'de yayımlandığını kaydetti. Yalman soruşturma savcısı Gökalp Kökçü'ye verdiği ifadede 25 Ocak 2007'de devresi olan, İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in telefonla aradığını kendisine, "Devrem bu yakalamayla ilgili elinizde bilgi belge görüntü ne varsa gönderin" dediğini anlattı.







kaynak:milliyet