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dink cinayetinde 9 şüpheli serbest

DİNK CİNAYETİNDE 9 ŞÜPHELİ SERBEST

Gazeteci Hrant Dink cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında polis memurlarının da bulunduğu tüm şüpheliler serbest bırakıldı

Tarih : 08 Ekim 2015, 09:24
Puan Ver : Dink Cinayetinde 9 Şüpheli Serbest(0/10)


Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin ihmali olan kamu görevlilerine ilişkin bazı polis müdürleri ve polis memurları hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Hakkında gözaltı kararı olan 5 kişi ve soruşturma kapsamındaki tutuklu 4 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler serbest bırakıldı. Dink'in ölümünde ihmali olan kamu görevlileri hakkındaki soruşturmada flaş gelişme yaşandı.








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