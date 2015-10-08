Gazeteci Hrant Dink cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında polis memurlarının da bulunduğu tüm şüpheliler serbest bırakıldı



Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin ihmali olan kamu görevlilerine ilişkin bazı polis müdürleri ve polis memurları hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Hakkında gözaltı kararı olan 5 kişi ve soruşturma kapsamındaki tutuklu 4 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler serbest bırakıldı. Dink'in ölümünde ihmali olan kamu görevlileri hakkındaki soruşturmada flaş gelişme yaşandı.