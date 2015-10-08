DİNK CİNAYETİNDE 9 ŞÜPHELİ SERBEST
Gazeteci Hrant Dink cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında polis memurlarının da bulunduğu tüm şüpheliler serbest bırakıldı
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin ihmali olan kamu görevlilerine ilişkin bazı polis müdürleri ve polis memurları hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Hakkında gözaltı kararı olan 5 kişi ve soruşturma kapsamındaki tutuklu 4 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler serbest bırakıldı. Dink'in ölümünde ihmali olan kamu görevlileri hakkındaki soruşturmada flaş gelişme yaşandı.
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