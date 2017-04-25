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DİNK CİNAYETİ, GÜLEN'İN BAŞKA BİR DÜZEN GETİRMEK İÇİN...


DİNK CİNAYETİ, GÜLEN'İN BAŞKA BİR DÜZEN GETİRMEK İÇİN...
Tarih : 25 Nisan 2017, 12:13
Puan Ver : Dink Cinayeti, Gülen'in Başka Bir Düzen Getirmek İçin...(9/10)11


 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu  savcılarından Gökalp Kökçü tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY tarafından  15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsüne giden süreçte, Hrant Dink  cinayeti, cinayetin terör örgütü açısından önemi, etkileri ve sonuçları  irdelendi. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni iken 19 Ocak 2007'de  gerçekleştirilen silahlı saldırıyla Hrant Dink'in öldürülmesinin, FETÖ'nün şiddet içeren bir başlangıç eylemi olduğu vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi: Anayasa dışı bir güç merkezi olarak kamu kurum ve kuruluşlarında,  Fethullah Gülen Cemaati adı altında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü olarak  örgütlenen yapının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni silah  zoruyla cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırıp yerine, CIA gibi yabancı  devlet istihbaratı kontrolünde bulunan, meczup silahlı terör örgütü lideri  Fetullah Gülen'in sapkın dini inançları referans alınarak baska bir düzen  getirmek olduğu anlaşılmıştır. Dink'i öldürülmesi, yasama, yürütme, yargı ve  diğer tüm devlet kurumlarını, silahlı kuvvetler ve emniyet teşkilatını  denetimlerine almak için FETÖ/PDY'nin şiddet içeren bir başlangıç eylemidir."



Hrant Dink cinayeti eylemini gerçekleştiren bazı kamu görevlilerinin,  eylemi basından sonuna kadar planlayıp icrasının yolunu açtıkları,  denetlendikleri ve cinayetin islenmesine nezaret ettikleri belirtilen  iddianamede, "Bu kamu görevlilerinin eylemi gerçekleştirecek potansiyel  şüphelileri ve eylemi gerçekleştirenleri eylem öncesi bildikleri halde,  FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda Dink'in öldürülmesi eylemini  engellemedikleri, aksine suça iştirak ettikleri, cinayet sonrasında örgütün  amaçları ve hedefleri doğrultusunda kamuoyu algısı oluşturmak için tetikçi Ogün  Samast'ın elinde Türk bayrağı olduğu halde fotoğraf ve görüntülerini alarak  medyadaki tetikçileri aracılığıyla yayınladıkları tespit edilmiştir." ifadesi  yer buldu.








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