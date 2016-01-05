

"Hrant Dink suikastında kamu görevlilerinin ihmali olduğu" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında MİT eski mensubu Özel Yılmaz, İstanbul Eski Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Emekli Tuğgeneral Veli Küçük, avukat Kemal Kerinçsiz'in de aralarında bulunduğu 24 kişi hakkında verilen takipsizlik kararına itiraz edildi. Dink Ailesi'nin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz dilekçesi sundu. Avukat Bakırcıoğlu, dilekçesinde soruşturma kapsamında 43 kişi hakkında takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı.







"TAKİPSİZLİK KARARI HATALIDIR"







Avukat Bakırcıoğlu, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Yılmaz hakkındaki 'Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı"nı Özel Yılmaz'ın ifadesinin alınmasından önce dava zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesine dayandırmıştır. Oysa ki, zamanaşımı süresi Dink cinayetinin işlendiği 19 Ocak 2007 tarihinde başlamıştır ve 'görevi kötüye kullanma' suçlaması yönünden dahi zamanaşımı süresi dolmamıştır. Kaldı ki Özel Yılmaz hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 83. maddesi uyarınca (Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi) suçlama yöneltilmesi durumunda da dava zamanaşımı süresi 20 yıl olacaktır. Dink cinayetinin işlenmesini önlemediği, Hrant Dink'e yönelik şahsi, fiziki ve mek?nsal koruma tedbirlerini almadığı için Dink cinayetinden ötürü TCK'nın 83. maddesi uyarınca sorumluluğu olan Özel Yılmaz hakkındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dava zamanaşımı gerekçesi ile oluşturduğu 'Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair' kararı hatalıdır ve hukuka aykırıdır. Özel Yılmaz hakkındaki kararın kaldırılması gerekmektedir" dedi.