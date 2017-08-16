Atlas okyanusunda bulunan ve Portekize bağlı olan özerk Madeira Adası'nda yapılan bir dini festival sırasında düşen ağaç, 13 kişinin ölmesine ve 50 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

200 YILLIK DEV MEŞE AĞACI DEVRİLDİ

Vatandaşlar kilise üyelerinin yapacağı geçit için caddede bekledikleri sırada 200 yıllık olduğu iddia edilen dev bir meşe ağacı üzerlerlerine düştü. Olayda ikisi çocuk 13 kişi ölürken 50 kişide vucutlarının çeşitli yerlernden yaralandı.

HER FESTİVALDE AĞACIN ETRAFINDA TOPLANIYORLAR

Hastanede yapılan kimlik çalışmalarından sonra ölen ve yaralananlar arasında yabancıların da olduğu belirtildi. Yetkiler her yıl festivalde çok sayıda kişinin ağacın etrafında toplandıklarını söylerken olayda sonra festival iptal edildi.

Kaynak: haberinburada