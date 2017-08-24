Güney Karolina'da yaşanan ilginç olayda, insanlara şaka yapmak için dinazor kostümü giyen 26 yaşındaki Nicole Wells adlı bir kadın, civardan geçen atları korkuttuğu gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak.

Güney Carolina Charleston'da çok ilginç bir olay yaşandı. İnsanları eğlendirmek maksadıyla dinazor kostümü giyerek Linguard Caddesi'ne inen muzip kadın, bu sırada şehirdeki tarihi Charleston'ı faytonla gezen bir grup gezgine denk geldi.

ATLAR KORKUP KAÇIŞIRKEN BİR ARACA ÇARPTI

Grubun dikkatini çekmek isterken atları korkutup, faytondaki grubun kısa süreli panik yaşamasına sebep oldu. Kostümlü kadından korkan atlar, panikle kaçışmaya çalışırken civarda bulunan boş bir araca çarptı. Aracın tamponunda ufak çapta bir hasar oluştuğu öğrenildi. Fayton sürücüsü olan Van Sturgeon ise, arbede esnasında dengesini kaybedip, arabadan düştü. Vücudunun belli bölümlerinden yaralanan şoför, tedavi için yerel bir hastaneye kaldırıldı.

HAYVANSEVERLER KADINA TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın ardından Charleston Hayvan Derneği konuyla ilgili bir soruşturmanın yapılması ve genç kadının cezaya çarptırılmasını talep etti. Charleston Hayvan Derneği CEO'su Joe Elmore yaptığı açıklamada "Olayın toplum düzenini bozmaya yönelik bir olay olduğunu, ayrıca düzensiz davranış, maske takma veya kılık kıyafet suçlarının da bulunduğunu ifade ederek tepkisini gösterdi.

"HAYVAN HAKLARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Hayvan hakları savunucuları ise kadına ceza vermenin hayvanları korumadığını, olayla ilgili önemsenmesi gerekenin hayvan haklarını bir kez daha gözden geçirmek olduğunu söyledi. Hayvan hakları aktivistleri, hayvanların aşırı sıcaklardan bunaldığını, aşırı iş yükü altında zulme uğradığını ve şehir sokaklarında dolaşırken diğer arabalar tarafından ürkütülüp, çarpma riskiyle karşı karşıya bulunduklarını belirtti.

"HAYVANSEVERLER DURUMU PROVOKE EDİYOR"

Palmetto Taşıma İşleri şirketinin sahibi Tommy Doyle ise olayda küçük çapta yaralanmaların olduğunu, bunun sıaradan bir kaza olduğunu ve hayvan hakları aktivistlerinin dinazor olayını provoke etmeye çalıştığını söyledi.

Kaynak: haberinburada