DİNAMO KİEV'DE REBROV - GUSEV KRİZİ ÇIKTI
Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev'de Gusev, hocası Rebrov'a savaş açtı. Oyuncular paralarını da alamamış
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev'de kaos çıktı.
Geçtiğimiz haafta oynanan Shakhtar Donetsk maçında Teknik Direktör Sergeri Rebrov, kulübün sembol isimlerinden Olege Gusev'i 59. dakikada oyundan alınca kriz patladı. 33 yaşındaki oyuncu da karşılaşma sonrası Sergei Rebrov'a savaş açtı.
SERGEİ İSTİFA EDECEK Mİ?
'Alacaklarımız ve geçen sezondan kalma şampiyonluk primimiz var. Bunlar hala ödenmedi. Bunlar yetmezmiş gibi şimdi de Rebrov'un kaprislerini çekiyoruz. Bu böyle gitmez, Bir şeyler yapmalıyız.' Kiev'de yönetimi, krizi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ukrayna basını ise Rebrov'un istifa edeceğini yazdı.
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