İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi

dinamo kiev'de rebrov - gusev krizi çıktı

DİNAMO KİEV'DE REBROV - GUSEV KRİZİ ÇIKTI

Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev'de Gusev, hocası Rebrov'a savaş açtı. Oyuncular paralarını da alamamış

Tarih : 19 Eylül 2016, 13:18
Puan Ver : Dinamo Kiev'de Rebrov - Gusev Krizi Çıktı(7/10)5


Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev'de kaos çıktı.



Geçtiğimiz haafta oynanan Shakhtar Donetsk maçında Teknik Direktör Sergeri Rebrov, kulübün sembol isimlerinden Olege Gusev'i 59. dakikada oyundan alınca kriz patladı. 33 yaşındaki oyuncu da karşılaşma sonrası Sergei Rebrov'a savaş açtı.



SERGEİ İSTİFA EDECEK Mİ?

'Alacaklarımız ve geçen sezondan kalma şampiyonluk primimiz var. Bunlar hala ödenmedi. Bunlar yetmezmiş gibi şimdi de Rebrov'un kaprislerini çekiyoruz. Bu böyle gitmez, Bir şeyler yapmalıyız.' Kiev'de yönetimi, krizi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ukrayna basını ise Rebrov'un istifa edeceğini yazdı.








Etiketler: Dinamo  Kiev  De  Rebrov  -  Gusev  Krizi  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER