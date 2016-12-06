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dinamo kiev beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Tarih : 06 Aralık 2016, 10:11
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Dinamo Kiev Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?



İki takım arasında Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabaka, 6 Aralık Salı günü başlayıp 7 Aralık Çarşamba'nın ilk saati içinde tamamlanacak.



 



kaynak:hürriyet








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