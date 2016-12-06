DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Dinamo Kiev Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Dinamo Kiev Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
İki takım arasında Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabaka, 6 Aralık Salı günü başlayıp 7 Aralık Çarşamba'nın ilk saati içinde tamamlanacak.
kaynak:hürriyet
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