DİNAMO BÜKREŞ'İN TEKNİK DİREKTÖRÜ: STEAUA BÜKREŞ TURU GEÇERSE ETEK GİYERİM
Rumen ekibi Dinamo Bükreş'in teknik direktörü Cosmin Contra, Sporting'le eşleşen Steaua Bükreş'le ilgili "Sporting'i elerlerse idmana etek giyip çıkacağım." dedi.
Romanya'da ezeli rekabet iyiden iyiye boyut değiştirdi.
Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Sporting CP ile eşleşen Steaua Bükreş, ilk maçta Portekiz'den 0-0'lık skorla evine dönmüştü. Rumen temsilcisinin ezeli rakibi Dinamo Bükreş'in teknik direktörü Cosmin Contra ise yaptığı açıklamayla, Romanya'da gündeme oturdu.
"İDMANA ETEK GİYİP ÇIKACAĞIM"
Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Cosmin Contra, FCSB'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının imkansız olduğunu söyleyip, "Sporting'i elerlerse idmana etek giyip çıkacağım" diye konuştu.
Kaynak: Habertürk
Kaynak: haberinburada
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