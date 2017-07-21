'DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ' MÜFREDAT TASLAĞI ASKIDA
MEB, ilköğretim ve ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müfredat taslağının askıya çıkardı. 31 Temmuz'a kadar devam edecek sürece katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar görüş bildirebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulan derslerin öğretim programlarının değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda araştırmacılık, yenilikçilik ve temel beceriler esas alınarak güncelleştirilmesi kapsamında; ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde uygulanan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin (4-8 ve 9-12) öğretim programlarının taslakları, alan uzmanları ve akademisyen görüşleri doğrultusunda, "Din, Ahlak ve Değerler" alanındaki derslerin öğretim programları ile de bütünlük sağlayacak şekilde yeniden hazırlandı.
TASLAK ASKIYA ÇIKARILDI
Bu çerçevede Bakanlık tarafından hazırlanan ilköğretim ve ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programlarının taslakları http://mufredat.meb.gov.tr/TaslakProgramlar.aspx adresinde askıya çıkarıldı.
VATANDAŞLAR 31 TEMMUZ'A KADAR GÖRÜŞ BİLDİREBİLECEK
31 Temmuz'a kadar devam edecek askı sürecine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, taslak öğretim programları kategorisinde bulunan "görüş bildirme formu"nu kullanarak görüş, öneri ve katkılarını ulaştırabilecek.
Kaynak: haberinburada
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