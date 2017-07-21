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'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi' müfredat taslağı askıda

'DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ' MÜFREDAT TASLAĞI ASKIDA

MEB, ilköğretim ve ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müfredat taslağının askıya çıkardı. 31 Temmuz'a kadar devam edecek sürece katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar görüş bildirebilecek.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 11:50
Puan Ver : 'din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi' Müfredat Taslağı Askıda(5/10)1

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulan derslerin öğretim programlarının değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda araştırmacılık, yenilikçilik ve temel beceriler esas alınarak güncelleştirilmesi kapsamında; ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde uygulanan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin (4-8 ve 9-12) öğretim programlarının taslakları, alan uzmanları ve akademisyen görüşleri doğrultusunda, "Din, Ahlak ve Değerler" alanındaki derslerin öğretim programları ile de bütünlük sağlayacak şekilde yeniden hazırlandı.

TASLAK ASKIYA ÇIKARILDI

Bu çerçevede Bakanlık tarafından hazırlanan ilköğretim ve ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programlarının taslakları http://mufredat.meb.gov.tr/TaslakProgramlar.aspx adresinde askıya çıkarıldı.

VATANDAŞLAR 31 TEMMUZ'A KADAR GÖRÜŞ BİLDİREBİLECEK

31 Temmuz'a kadar devam edecek askı sürecine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, taslak öğretim programları kategorisinde bulunan "görüş bildirme formu"nu kullanarak görüş, öneri ve katkılarını ulaştırabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Din  Kültürü  Ve  Ahlak  Bilgisi    Müfredat  Taslağı  Askıda    haber

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