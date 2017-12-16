Hangimiz Sevmedik, Tanrım Beni Baştan Yarat, Dilek Taşı gibi dillere pelesenk olan şarkıların söz yazarı Ali Tekintüre hayatını kaybetti.

'Hangimiz sevmedik', 'Tanrım beni baştan yarat', 'Dilek taşı', 'Sürünüyorum', '​Baharı bekleyen kumrular gibi' gibi şarkıların söz yazarı Ali Tekintüre, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. 67 yaşındaki usta sanatçı Ali Tekintüre bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

ALİ TEKİNTÜRE KİMDİR?

Kendi sitesinde yer alan biyografisine göre Ali Tekintüre'nin hayat hikayesi şu şekilde:

1953 yılında Adıyaman Besni'de doğdu. Genç yaşta İstanbul'a geldi. Askerdeyken yazdığı 'Tanrım Beni Baştan Yarat' şiiri daha sonra Muzaffer Özpınar tarafından bestelendi ve Emel Sayın'ın parçayı okumasıyla Ali Tekintüre de tanınmaya başladı.

Yazdığı 'Gitme' (Yavuz Taner bestelemiştir) parçası 1987'nin en meşhur parçalarından biri oldu.

1500 eseri kaset ve CD'ler de okundu. 400 eseri sinema filminde yer aldı. 30 eserinin adı sinema filmlerinde kullanıldı. Ayrıca 1 tanesi Long Play olmak üzere toplam 11 şiir albümü vardır.

ALİ TEKİNTÜRE'NİN EN BİLİNEN ŞARKILARI

Bilinen şarkılarından bazıları:

Tanrım Beni Baştan Yarat, Kadehi Şişeyi Kırarım, Gidecek Bir Gün (Aldanma Çocuksu Mahsun Yüzüne), Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Duyar mısın Feryadımı, Ağlıyorsam Yaşıyorum, Ne Fayda, Anadan Ayrı, Köşe Kapmaca, Düşünürken, Senden Vazgeçmem, Birisi, Kaderi Ben Mi Yarattım(Bir ümit ver), Evlat, Aldana Aldana, Beklemek İbadet Kalmak Zulümdür, Gitme Yarim, Her Saat Başında, Tiryaki, Acı Gerçekler, Hepsi Geçer, Seni Yakacaklar, Canım Dediklerim, Benim İçin Üzülme, Elimde Fotoğrafın, Kahrolayım, Ümitlerim Bitince Gel, Gurbet Yolu, Akşamcı, Güldür Yüzümü, Tövbe Ettim, Aklı Yok, Bir Kadın Tanıdım…

USTA İSİMLER ALİ TEKİNTÜRE ŞARKILARINI OKUDU

Eserlerini okuyan sanatçılardan bazıları:

Bergen, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Bülent Ersoy, Muazzez Ersoy, Zeki Müren, Adnan Şenses, Emrah, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Ebru Gündeş, Sibel Can ,Mine Koşan,Kamuran Akkor,Gönül Akkor,Huri Sapan ,Kibariye,Gülben Ergen

Kaynak: haberinburada