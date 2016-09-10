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dilinin yerine doku nakledildi, 1 yılda konuşmaya başladı

DİLİNİN YERİNE DOKU NAKLEDİLDİ, 1 YILDA KONUŞMAYA BAŞLADI

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 62 yaşındaki Zafer Dağ adlı kadının dili, kanser nedeniyle tamamen alındı.

Tarih : 10 Eylül 2016, 09:26
Puan Ver : Dilinin Yerine Doku Nakledildi, 1 Yılda Konuşmaya Başladı(7/10)8


Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 62 yaşındaki Zafer Dağ adlı kadının dili, kanser nedeniyle tamamen alındı. Dilin yerine, göğsünden alınan doku ağız tabanına yerleştirildi. Konuşma egzersizleri yapan kadın hasta, aradan geçen 1 yılın ardından konuşmaya başladı.








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