DİLİNİN YERİNE DOKU NAKLEDİLDİ, 1 YILDA KONUŞMAYA BAŞLADI
Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 62 yaşındaki Zafer Dağ adlı kadının dili, kanser nedeniyle tamamen alındı.
Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 62 yaşındaki Zafer Dağ adlı kadının dili, kanser nedeniyle tamamen alındı. Dilin yerine, göğsünden alınan doku ağız tabanına yerleştirildi. Konuşma egzersizleri yapan kadın hasta, aradan geçen 1 yılın ardından konuşmaya başladı.
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