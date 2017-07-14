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DİLENCİNİN ÜZERİNDEN ARSA TAPUSU ÇIKTI


Dilencinin Üzerinden Arsa Tapusu Çıktı
Tarih : 14 Temmuz 2017, 18:00
Puan Ver : Dilencinin Üzerinden Arsa Tapusu Çıktı(5/10)1

Bursa'da mendil satma bahanesiyle dilencilik yaptığı iddia eden şahsın üzerinden çıkanlar zabıta ekiplerini bile şaşırttı.

ARSA TAPUSU ÇIKTI

Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, Şehreküstü'de bir kişinin mendil satma bahanesiyle dilencilik yaptığını tespit etti. Zabıta noktasına çağrılan Murat K.'nın üzerinden 2 bin 278 lira, bir çok bankaya ait bankamatik ile kredi kartı ve bir adet Balıkesir'in Bandırma ilçesinden arsa tapusu çıktı. Zabıta ekipleri şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesince zabıt düzenledi. Ekipler, paralara el koydu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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