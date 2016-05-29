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dilencinin üzerinden 6 bin 745 lira çıktı

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 6 BİN 745 LİRA ÇIKTI

Dilencinin üzerinden 6 bin 745 lira çıktıAdana'da zabıta ekiplerinin dilenirken yakaladığı 47 yaşındaki Celal Kavşat'ın üzerinden 6 bin 745 lira çıktı.

Tarih : 29 Mayıs 2016, 13:47
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Dilencinin üzerinden 6 bin 745 lira çıktıAdana'da zabıta ekiplerinin dilenirken yakaladığı 47 yaşındaki Celal Kavşat'ın üzerinden 6 bin 745 lira çıktı.



Adana'da zabıta ekiplerinin dilenirken yakaladığı 47 yaşındaki Celal Kavşat'ın üzerinden 6 bin 745 lira çıktı. Dilenmek için Elazığ'dan gelen Kavşat, parayı 5 ayda kazandığını söyledi.



Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta Daire Başkanlığı, kenti dilencilerden temizlemek için özel tim kurdu. Sivil olarak çalışan zabıta ekipleri, namaz vakitlerinde cami önleri ile bulvar ve ana caddelerde para isteyen dilencileri toplamaya başladı.



Yaklaşık 3 ay önce kurulan dilenci timi, cumartesi günü de elinde çanta ile cami önünde dilenen Celal Kavşat'ı yakaladı. Elazığ dan geldiğini ve memleketine dönmek için bilet almak istediğini ancak parası olmadığını söyleyerek dilenen Kavşat, ekipler tarafından Zabıta Daire Başkanlığı'na götürdü. Parası olmadığını söyleyen Celal Kavşat'ın çantasından 6 bin 745 lira çıktı.








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