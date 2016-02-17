

Sarıyer'de polisin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması bugün görülecek. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, toplanmak isteyen bir gruba müdahale etti. Olaylarda 22 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Sarıyer'de DHKP-C'ye yönelik terör operasyonu sırasında baskın yapılan bir evde Dilek Doğan'ın ölümüne ilişkin polis memuru Y.M. hakkında "Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi" suçundan dava açılmıştı.







İstanbul 12'inci ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması bugün yapılacak. Duruşma için dün sabah saatlerinde adliyede güvenlik önlemleri alınmaya başladı. Bugün de adliye içi ve dışında çok sayıda polis görevlendirilirken, polis ve çevik kuvvet araçlarının konuşlandırıldığı adliye önündeki meydan ise bariyerlerle kapatıldı.







GÖZALTILAR VAR







Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önüne gelen bir grup, Dilek Doğan'ın öldürülmesiyle ilgili duruşmada aileye destek vermek istedi. Adliye bahçesinde halay çeken grup, yasa dışı slogan atınca polis tarafından uyarıldı. Slogan atmaya devam eden gruba, çevik kuvvet polisleri kalkanlar ve plastik mermiyle müdahale etti. Çevik kuvvetin kalkanlarla adliye bahçesinin dışına çıkarmaya çalıştığı grup, trafiğin yoğun olduğu bir yolda yere oturarak beklemeye başladı. Grubun yere oturması nedeniyle yolda trafik bir süre durdu. Grubu çembere alan polisler, eylemcileri gözaltına aldı. Müdahalede 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.







Polisin adliye çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri sürerken adliye çevresindeki grupların da eylemleri sürüyor.







STAJYER AVUKAT KRİZİ







Stajyer avukatların salona alınmaması üzerine tartışma çıktı. Avukatların, stajyer avukatların ve izleyicilerin bulunduğu grup, bariyerleri yıkarak koridora geçti. Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri kata çıktı. Yaşanan gerilimin ardından duruşmanın adliyenin büyük salonunda yapılmasına karar verildi. Büyük salonda yapılacak duruşmaya stajyer avukatların da alınmasına ilişkin güvenlik görevlilerine talimat verildi.