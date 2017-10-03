DİLEK DİLEMEK İÇİN YAKTIĞI MUM, KORUMA ALTINDAKİ 800 YILLIK AĞACI YAKTI
Çorum'da 'Çam Dede' adını verilen koruma altındaki ağaç, dilek dilemek için yakılan mum yüzünden yandı.
Çorum'da halkın 'Çam Dede' adını verdiği ve yaklaşık 800 yaşında olduğu tahmin edilen koruma altındaki ağaç, bir kişinin dilek dilemek için yaktığı mum yüzünden yandı.
YAKTIĞI MUM 800 YILLIK 'ÇAM DEDE'Yİ YAKTI
Olay, Çorum merkeze bağlı Palabıyık Köyü'nde meydana geldi. Halk arasında 'Çam Dede' olarak bilinen ve yatır olduğuna inananıldığı için etrafı türbe olarak düzenlenen ağaç bir kişinin dilek dilemek için yaktığı mum yüzünden yandı. Alevlerin sardığı 800 yaşında olduğu tahmin edilen, koruma altındaki ağaç büyük zarar gördü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredekilerin söndürdüğü yangın sonrası jandarma soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar