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Dilek Dilemek İçin Yaktığı Mum, Koruma Altındaki 800 Yıllık Ağacı Yaktı

DİLEK DİLEMEK İÇİN YAKTIĞI MUM, KORUMA ALTINDAKİ 800 YILLIK AĞACI YAKTI

Çorum'da 'Çam Dede' adını verilen koruma altındaki ağaç, dilek dilemek için yakılan mum yüzünden yandı.

Tarih : 03 Ekim 2017, 18:40
Puan Ver : Dilek Dilemek İçin Yaktığı Mum, Koruma Altındaki 800 Yıllık Ağacı Yaktı(8/10)4

Çorum'da halkın 'Çam Dede' adını verdiği ve yaklaşık 800 yaşında olduğu tahmin edilen koruma altındaki ağaç, bir kişinin dilek dilemek için yaktığı mum yüzünden yandı.

YAKTIĞI MUM 800 YILLIK 'ÇAM DEDE'Yİ YAKTI

Olay, Çorum merkeze bağlı Palabıyık Köyü'nde meydana geldi. Halk arasında 'Çam Dede' olarak bilinen ve yatır olduğuna inananıldığı için etrafı türbe olarak düzenlenen ağaç bir kişinin dilek dilemek için yaktığı mum yüzünden yandı. Alevlerin sardığı 800 yaşında olduğu tahmin edilen, koruma altındaki ağaç büyük zarar gördü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin söndürdüğü yangın sonrası jandarma soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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