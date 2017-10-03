Çorum'da halkın 'Çam Dede' adını verdiği ve yaklaşık 800 yaşında olduğu tahmin edilen koruma altındaki ağaç, bir kişinin dilek dilemek için yaktığı mum yüzünden yandı.

YAKTIĞI MUM 800 YILLIK 'ÇAM DEDE'Yİ YAKTI

Olay, Çorum merkeze bağlı Palabıyık Köyü'nde meydana geldi. Halk arasında 'Çam Dede' olarak bilinen ve yatır olduğuna inananıldığı için etrafı türbe olarak düzenlenen ağaç bir kişinin dilek dilemek için yaktığı mum yüzünden yandı. Alevlerin sardığı 800 yaşında olduğu tahmin edilen, koruma altındaki ağaç büyük zarar gördü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin söndürdüğü yangın sonrası jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: haberinburada