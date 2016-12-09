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dildeki yaralar ne anlama geliyor? kanser belirtisi mi?

DİLDEKİ YARALAR NE ANLAMA GELİYOR? KANSER BELİRTİSİ Mİ?

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı uyardı. Dilde görülen yaraların, ‘dil kanseri' için ilk işaretler olabilir.

Tarih : 09 Aralık 2016, 12:31
Puan Ver : Dildeki Yaralar Ne Anlama Geliyor? Kanser Belirtisi Mi?(10/10)11


Uzman doktor uyarıyor. Dil üzerinde ve dil altında sürekli geçmeyen bir yara varsa ‘dil kanserine' yakalanmış olabilirsiniz. Peki dil kanserine olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte ulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay'dan çarpıcı açıklamalar



SİGARA TETİKLİYOR



Dil kanseriyle ilgili açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay, çoğunlukla sigara kullanımının tetiklediği dil kanserlerinin en dikkat çekici belirtisinin dilde görülen yaralar olduğunu söyledi.



Dikkatli bir muayene ve biyopsi ile hastalığın erken teşhisinin mümkün olduğunu belirterek Alpay, "Vücudun pek çok dokusunda olduğu gibi dilde de tümör görülebilir. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi dil kanserinde hiç şüphesiz genetik faktörler etkilidir. Ancak kötü ağız hijyeni, alkol ve sigara, dil kanserini tetikler. Cinsel yolla bulaşan HPV ve AIDS etkeni olan HIV virüsü de tetikçiler arasındadır” diye konuştu.



Günlük ağız bakımı sırasında özellikle dilin alt arka kısmında kalan ve tabut köşe olarak adlandırılan bölgenin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Alpay, “Dil kanseri lezyonları ağrısız olabilir, bu lezyonlar dilin alt arka tarafında oluşabilir.Fark edilmesi zor olduğu için dilin altında kalan bu bölgenin dikkatle muayene edilmesi gerekir. Hastalığın kesin tanısı, lezyondan alınan biyopsinin patolojik değerlendirilmesi ile konur” şeklinde konuştu.



NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Dil kanserinin tedavisi planlanırken, boyun lenf nodlarının da sürece dahil edilmesi gerektiğini kaydeden Alpay, "Cerrahi bir müdahale gündeme gelirse lenf nodları da cerrahi sırasında çıkarılmalıdır.



Dil kanseri tedavisinde radyoterapi uygulamalarının gündeme gelmesi halinde ise boyun bölgesi de ışınlanır ve kanserin ulaşabileceği lenf nodları, tedavi planına dahil edilir” ifadelerini kullandı.



 



kaynak:haber7








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