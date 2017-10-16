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Dilber Ay, Yeni Filminde Oto Tamircisi Muzaffer Usta'yı Canlandıracak
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Dilber Ay, Yeni Filminde Oto Tamircisi Muzaffer Usta'yı Canlandıracak

DİLBER AY, YENİ FİLMİNDE OTO TAMİRCİSİ MUZAFFER USTA'YI CANLANDIRACAK

Ünlü şarkıcı Dilber Ay, Yol Arkadaşım filminde oto tamircisi Muzaffer Usta'yı canlandırarak herkese kahkaha dolu anlar yaşatacak.

Tarih : 16 Ekim 2017, 11:00
Puan Ver : Dilber Ay, Yeni Filminde Oto Tamircisi Muzaffer Usta'yı Canlandıracak(6/10)2

Dilber Ay, "Yol Arkadaşım" filminde rol aldı. Ünlü şarkıcı filmde oto tamircisi Muzaffer Usta olarak izleyici karşısına çıkacak.

OTO TAMİRCİSİ DİLBER AY!

Bedran Güzel'in yönetmenliğini üstlendiği Yol Arkadaşım filmde İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç başrolleri paylaşırken Dilber Ay da oto tamircisi olarak herkese kahkaha dolu anlar yaşatacak. Film 27 Ekim 2017'de sinemalardaki yerini alacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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