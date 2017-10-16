DİLBER AY, YENİ FİLMİNDE OTO TAMİRCİSİ MUZAFFER USTA'YI CANLANDIRACAK
Ünlü şarkıcı Dilber Ay, Yol Arkadaşım filminde oto tamircisi Muzaffer Usta'yı canlandırarak herkese kahkaha dolu anlar yaşatacak.
Dilber Ay, "Yol Arkadaşım" filminde rol aldı. Ünlü şarkıcı filmde oto tamircisi Muzaffer Usta olarak izleyici karşısına çıkacak.
OTO TAMİRCİSİ DİLBER AY!
Bedran Güzel'in yönetmenliğini üstlendiği Yol Arkadaşım filmde İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç başrolleri paylaşırken Dilber Ay da oto tamircisi olarak herkese kahkaha dolu anlar yaşatacak. Film 27 Ekim 2017'de sinemalardaki yerini alacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Katalan Liderden İspanya'ya Diyalog Çağrısı
- Tsk'da 700 Kripto Fetö'cü Asker Tespit Edildi
- Vize Restleşmesi Sonrası, Abd Dışişleri Bakanlığı Heyeti Ankara'ya Geliyor
- İlkokul Mezunu Bekçi, Çatalhöyük'ü Yazdı! Abd'de Üniversitede Okutulmaya Başlandı
- Hastaneden Baykal'ın Son Durumuyla İlgili Açıklama: Geldiğinde Beynin Ana Damarı Tıkalıydı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ahmet Davutoğlu'ndan Kerkük İçin 10 Maddelik Çözüm Önerisi!
- Abd'de Hepatit A Salgını Yüzünden Sokaklar Çamaşır Suyuyla Yıkanıyor!
- Tillerson Vazgeçmiyor: İlk Bomba Düşene Kadar Kuzey Kore İle Diplomatik Çözüm Arayacağız
- Irak Hükümeti Barzani'yi Uyardı: Kerkük'te Pkk Varlığı Savaş İlanıdır
- İran Devrim Muhafızlarına Mensup Birlik Komutanı Suriye'de Öldürüldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar