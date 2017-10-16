Dilber Ay, "Yol Arkadaşım" filminde rol aldı. Ünlü şarkıcı filmde oto tamircisi Muzaffer Usta olarak izleyici karşısına çıkacak.

OTO TAMİRCİSİ DİLBER AY!

Bedran Güzel'in yönetmenliğini üstlendiği Yol Arkadaşım filmde İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç başrolleri paylaşırken Dilber Ay da oto tamircisi olarak herkese kahkaha dolu anlar yaşatacak. Film 27 Ekim 2017'de sinemalardaki yerini alacak.

Kaynak: haberinburada