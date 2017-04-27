Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

dil öğrenmeye gittiği çin'de reklam yıldızı oldu

DİL ÖĞRENMEYE GİTTİĞİ ÇİN'DE REKLAM YILDIZI OLDU

Türkiye'de işletme fakültesinden mezun olan Marmarisli 24 yaşındaki Uğur Kaplan, geçtiğimiz yıl Çince öğrenme amacıyla gittiği Jinan şehrinde fiziki görünümüyle reklam ajanslarının dikkatini çekti.

Tarih : 27 Nisan 2017, 11:56
Puan Ver : Dil Öğrenmeye Gittiği Çin'de Reklam Yıldızı Oldu(8/10)5


Yaklaşık 8 aydır Jinan'da öğrenim gören Kaplan, mankenlik yaparak girdiği reklam dünyasında bir ok atma yayının tanıtım filmiyle Jinan'ın en tanınan isimlerinden birisi oldu. Reklam filminde İngilizlerin efsanevi kahramanı Robin Hood'u canlandıran Uğur Kaplan, okul hayatında arkadaşları tarafından dışlanan ve alay edilen bir Çinli gencin değişimini sergiliyor.



Ok atma yayı sayesinde Robin Hood'a dönüşen Çinli genç bir anda arkadaşlarının gözdesi oluyor. Yaklaşık 4 dakika süren reklam filminin 2. bölümünde ise Uğur Kaplan tek başına rol alıyor ve yayın nasıl kullanılacağını gösteriyor. Çinlilerin ilgi odağı olan Uğur, arkadaşları tarafından “Marmarisli Robin Hood” olarak anılmaya başlandı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dil  Öğrenmeye  Gittiği  Çin  De  Reklam  Yıldızı  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER