Ukrayna'da hatalı biçimde şerit değiştiren otomobile minibüs çarptı, kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise ağır bir biçimde yaralandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönüş yapmak için yolun en sağından kontrolsüz biçimde en sola geçen cip, feci bir kazaya yol açtı. Hızla gelen minibüsün çarptığı araç taklalar atarak devrildi.

BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI

Kontrolü kaybedilen minibüsü şarampole yuvarlandı. Feci kazada cipteki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk ve minibüs sürücü yaralandı. Korkunç kazaysa anbean bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: haberinburada