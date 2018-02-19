DİKKATSİZ SÜRÜCÜ FACİAYA SEBEP OLDU, KORKUNÇ KAZA KAMERALARA YANSIDI
Ukrayna'da hatalı biçimde şerit değiştiren otomobile minibüs çarptı, kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise ağır bir biçimde yaralandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönüş yapmak için yolun en sağından kontrolsüz biçimde en sola geçen cip, feci bir kazaya yol açtı. Hızla gelen minibüsün çarptığı araç taklalar atarak devrildi.
BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI
Kontrolü kaybedilen minibüsü şarampole yuvarlandı. Feci kazada cipteki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk ve minibüs sürücü yaralandı. Korkunç kazaysa anbean bir başka aracın kamerasına yansıdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Makatına Hortumu Soktu, İyileştirmek İsterken Karısını Öldürdü
- 65 Bin Liralık Alacağını İsteyince Kavga Çıktı, Talihsiz Adamın Kulağı Isırılarak Koparıldı
- Afrin'de Teröristlerin Vurduğu Yaşlı Annesini 6 Saat Sırtında Taşıdı
- Dikkatsiz Sürücü Faciaya Sebep Oldu, Korkunç Kaza Kameralara Yansıdı
- Korkunç İddia: Esad Afrin'e Askerlerini Değil, Pkk'lıları Gönderiyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Şaşkın Gözleri Umursamadı! Kadın Yolcu İç Çamaşırını Uçakta Kuruttu
- 2 Çocuk Annesi Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisi İle Defalarca İlişkiye Girdi
- Abd Yargısı Trump'ı Çıldırttı: Rusya Bize Bir Tarafıyla Gülüyor!
- Bir Yardım Skandalı Daha! Depremzedelerle Yemek Karşılığında Cinsel İlişkiye Girdiler
- Trump'ın Çin Ziyaretinde Kriz! Korumalar Birbirine Girdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar