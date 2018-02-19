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Dikkatsiz sürücü faciaya sebep oldu, korkunç kaza kameralara yansıdı

DİKKATSİZ SÜRÜCÜ FACİAYA SEBEP OLDU, KORKUNÇ KAZA KAMERALARA YANSIDI

Ukrayna'da hatalı biçimde şerit değiştiren otomobile minibüs çarptı, kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise ağır bir biçimde yaralandı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 16:10
Puan Ver : Dikkatsiz Sürücü Faciaya Sebep Oldu, Korkunç Kaza Kameralara Yansıdı(9/10)5

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönüş yapmak için yolun en sağından kontrolsüz biçimde en sola geçen cip, feci bir kazaya yol açtı. Hızla gelen minibüsün çarptığı araç taklalar atarak devrildi.

BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI

Kontrolü kaybedilen minibüsü şarampole yuvarlandı. Feci kazada cipteki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk ve minibüs sürücü yaralandı. Korkunç kazaysa anbean bir başka aracın kamerasına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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