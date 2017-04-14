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dikkat! zayıflamak isterken kilo almayın

DİKKAT! ZAYIFLAMAK İSTERKEN KİLO ALMAYIN

Diyetisyen Evren Bolkan, yaz döneminde sıcaklık hissini gidermek amacıyla asitli içecekler ve şekerli tatlılara yönelmenin kilo alımına neden olduğu uyarısında bulundu.

Tarih : 14 Nisan 2017, 12:28
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Diyetisyen Evren Bolkan, yaz döneminde sıcaklık hissini gidermek amacıyla asitli içecekler ve şekerli tatlılara yönelmenin kilo alımına neden olduğu uyarısında bulundu. Diyetisyen Evren Bolkan, yaz dönemine girmeden beslenmenin önemine dikkati çekti. Evren Bolkan, "Yaşamın her döneminde olduğu gibi yaz aylarına yaklaştığımız bu günlerde de beslenme çok önemlidir.



Havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte sıcaklık hissini gidermek amacıyla asitli içeceklere, şekerli tatlılara yönelmek kilo alımına neden olmaktadır" dedi. Özellikle aşırı sıcakta kaybedilen vücuttaki suyun ve minerallerin vücuda geri kazandırılmasının sağlık açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Bolkan, vücudun kaybedeceği su ve minerallerin günde en az 2-2.5 litre su tüketerek geri kazandırılabileceğini, suyun yanı sıra maden suyu, az tuzlu ayran ya da kefir gibi içeceklerin tercih edilebileceğini anlattı.



 



kaynak:sabah








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