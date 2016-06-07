

Özel sektör çalışanları dikkat... Yıllık izin hakları değişti. Yeni yasayla yıllık izin haklarında yapılan değişiklikle iznin 10 günlük kısmının aşan izin süreleri istendiği kadar bölünebilecek. Böylece hafta içine denk gelen Kurban ve Ramazan bayramlarında 1 gün, 1.5 gün izin kullanan 9 güne kadar tatil yapabilecek.



10 günlük bölünemeyecek kısım ise çalışanın dinlenebilmesi için makul ölçüde bir süre uzaklaşması gerektiğinden hareket edilerek belirlenmiş. Yıllık izin hakkını elde edebilmek için işçinin işyerinde işe başladığı günden itibaren bir yıl çalışmış olması gerekiyor. İlk defa işe başlayan gençler için deneme süresi de hesaba dahil ediliyor.



HAFTA SONU TATİLİ İZİN SÜRESİNDEN SAYILMAYACAK



Kanuna göre, yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmıyor. Pazartesi gününden başlayarak 5 gün izin alan işçi, hafta sonu tatilini de ekleyerek fiilen daha uzun süre izin yapma hakkına sahip.



İZİN SÜRESİ ÇALIŞMAYA GÖRE DEĞİŞİYOR



Yıllık izin hakkı, işyerindeki hizmet sürelerine göre şöyle:



1 yıldan 5 yıla (dahil) kadar olanlara: 14 gün



5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara: 20 gün



15 yıl ve daha fazla olanlara: 26 gün