Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, uyku apnesinde belirtilerin gece ve gündüz belirtileri olarak ele alındığını ve kişilerin bu durumları özenle takip etmeleri gerektiğini söyledi



Aşırı horlama ve uykuda solunum durması olarak adlandırılan uyku apnesi sendromu, sanıldığı gibi masum bir horlama değil. Horlamayla birlikte görülebilen uykuda solunum durması, önemli ve hayatı tehdit eden bir hastalıktır.



Her 100 kişiden 5'inde uyku apnesi sendromu olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş- Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan; “Hastalık, uyku sırasında solunumun 10 saniyeden fazla bir süre için durması şeklinde ortaya çıkar. Bu solunum durması durumunun 1 saatlik uykuda 5 defadan fazla olması ciddi bir problemin varlığına işarettir ve uykuda kan oksijenin düşmesiyle ilerleyen yıllarda kalp ritim bozukluğu, yüksek tansiyon, kalp büyümesi, kalp yetmezliği, kalp krizi ve felç gibi ciddi hastalıkları beraberinde getirir” diyor.



Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, uyku apnesinde belirtilerin gece ve gündüz belirtileri olarak ele alındığını ve kişilerin bu durumları özenle takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.



GECE BELİRTİLERİ



Gece Belirtileri: Horlama, ağız-boğaz kuruluğu, gece idrara çıkma, gece terlemesi, özefageal reflü (mide içeriğini boğaza ve ağıza gelmesi), uykuda aşırı hareketlilik (özellikle bacaklarda) ve huzursuzluk, uykuya dalma ve uykuyu sürdürmede bozukluk.







kaynak:habertürk