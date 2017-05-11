

Projeye destek için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nı ziyaret eden Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, düzenlenen toplantıda, güvenlik kamerasının önemini anlattı.



Proje hakkında bilgi veren Akdeniz, bu sistemle öncelikle sürücüler ile yolcuların can güvenliğini ve trafik güvenliğini sağlamak, caydırıcılık anlamında suçu önlemek istediklerini söyledi.



30 İLDE GÜVENLİK KAMERASI TAKILMASI KARARI



Akdeniz, İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda bütün valiliklere gönderilen bir genelge ile toplu taşıma araçlarında ve ticari taksilerde kamera bulundurulması zorunluluğu getirildiğini anlattı.







kaynak:hürriyet