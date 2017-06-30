Toplu Ulaşım Ücretlerinde Yeni Tarifeye Geçiliyor
Ümit Özdağ 'yeni Parti'yi Anlattı
Tl İle İhracat `dört Nala`
Kiralamada Yeni Dönem Başlıyor
Dikkat! Spor Yaparken Sağlığınızdan Olmayın!
Şener Şen, İlyas Salman'a Adını Bile Anmasını Yasakladı Mı?
Uzmanlar Uyardı... En Fazla Sıcaklık Türkiye'de Olacak
Riva'nın En Değerli Arazisi Satışa Çıkıyor
Kadın Doğum Kliniğinde Silahla Vurulan Sekreter Konuştu
Alman Meclisi Eşcinsel Evliliklere Onay Verdi
Belhanda Sağlık Kontrolünden Geçti
Fenerbahçe'nin İlk Kampı Başlıyor
Geoffrey Mujangi Bia, Kayserispor'da
Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta'dan Transfer Mesajları
Bisiklet Yarışlarının En Büyüğü Başlıyor
Galatasaray'da Sneijder Depremi! Şimdi Ne Olacak?
Flaş Operasyon: Bylock'çular Bir Bir Yakalandı!
Erciş'te Pkk Operasyonu: 30 Gözaltı
Lice'de Öldürülen Teröristlerle İlgili Önemli Bilgi
İstanbul'da Terör Operasyonu!

dikkat! spor yaparken sağlığınızdan olmayın!

DİKKAT! SPOR YAPARKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN!

Sağlık, zindelik, form ve mutluluk için yapılan sporun kontrolsüz ve uygun şartlarda olmadan yapılmasının sakatlıklara yol açabileceği açıklandı

Tarih : 30 Haziran 2017, 12:15
Puan Ver : Dikkat! Spor Yaparken Sağlığınızdan Olmayın!(6/10)7


Yaz aylarında ideal kiloya ulaşmak için yapılan diyetlerin ve koşturarak gidilen spor salonlarında uzman kontrolü dışında yapılan çalışmaların sakatlanmalara sebep olabileceği ifade edildi.



IHA'nın haberine göre, sağlıklı hayatı kaybetmemek için bilinçli kilo kontrolü ve sürdürülebilir bir egzersiz programını öneren uzmanlar, ancak kilo kontrolünün mevsimsel hevesler için değil sağlıklı olabilmek için gerekli olduğunu söyledi.



Spor yaparken sakatlanmamak için korunmanın toplumda hep ihmal edildiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Sportif faaliyetlere ısınmadan başlamak ve omurgayı zorlayan aşırı yüklenmeler bel ve boyun fıtığına yol açabilir. Spora başlamadan önce mutlaka bir sağlık kontrolü yaptırılmasında fayda vardır" dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Dikkat  Spor  Yaparken  Sağlığınızdan  Olmayın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER