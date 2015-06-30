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DİKKAT! SAATLER BU GECE YARISI...


DİKKAT! SAATLER BU GECE YARISI...
Tarih : 30 Haziran 2015, 09:06
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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Araştırmacısı ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. HASAN Esenoğlu, yaptığı açıklamada, dünyanın güneş etrafındaki dönüş  hızının yavaşlamasına ilişkin 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece saatlerin 1 saniye yerinde sayacağını söyledi.



Saatlerin tam 23.59.59'da 2 kez aynı saniyeyi göstereceğine dikkati çeken Esenoğlu, düzenlemenin 1972 yılından beri 25 kez yapıldığını belirterek,  böylece dünya saatine 1 saniyenin daha eklenmiş olacağını, dünyanın  yavaşlamasının yol açtığı gün ve mevsim kaymasından doğan artık zamanın da bu yöntemle kapatılacağını kaydetti.

Saniye sıçramasının gerekli görülen yıllarda haziran ya da aralık  ayları sonunda yapıldığını anlatan Esenoğlu, düzenlemenin bu aylarda  yapılmasında, okulların kapalı olması, dünya nüfusunun kuzey ve güney yarım kürelere dağılımı gibi unsurların etkili olduğunu söyledi.










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