

Başkan Demirci, “Kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin TL'ye kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsayan tebliğ resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.







Başvuruların kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek kişiler tarafından yapılabileceğini kaydeden Başkan Demirci, başvuruların genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine bizzat yapılması şartı bulunduğunu belirtti.







Genç çiftçilerin bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili proje başvurusunda bulunabileceğine işaret eden Demirci, "Tebliğ kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, kanatlı ve ipek böcekçiliği, meyvecilik, fide, fidan ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, kültür mantarı yetiştiriciliği konularındaki projeler için başvuruda bulunulabilecek."







Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerin de destekleme kapsamında olduğuna dikkat çeken Demirci, "Bu tebliğ ile coğrafi işareti olan gıdaların üretimi de desteklenecek. Üreticilerimiz yerli gen kaynakları kullanılarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeler için de başvuru yapabilirler" dedi.







İlçe Başkanı Demirci, projelerin Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirileceğini sözlerine ekledi.







Son olarak Başkan Demirci, “Başvurular genç çiftçiler tarafından projeyi uygulayacağı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerine 12 Nisan 2016 tarihinden itibaren yapılabilecek olup, başvurular 4 Mayıs 2016 tarihinde sona erecek.