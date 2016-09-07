

Resmi Gazete'de yayımlanan Proje Bazında Desteklenmesi ile değişiklikler kapsamında iş yeri hekimliği için süre uzatıldı.







Esnafların gözü, bir süredir iş güvenliği ile ilgili düzenlemede idi. Daha önce, 50'den az çalışanı olan işyerleri ile kamu kurumlarına iş yeri güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak iş yerlerinin bu değişikliğe aniden geçiş yapmakta zorlanacakları gerekçesiyle zorunluluk süresi uzatıldı.