

Hesaplarının bulunduğu banka şubesi tarafından aranan bir öğretmene sisteme giriş ve çıkışında aidat alınmayacağı belirtilerek, bireysel emeklilik sistemine girişi yapıldı. Sözleşmenin kendisi tarafından doldurulmadığını, güvene dayalı olarak teklif sözleşmesini imzaladığını ileri süren öğretmenin, sistemden ayrılmak istemesinin ardından, yaklaşık bir yıl süresince yaptığı 648 lira aidat olarak kesildi, başkaca da bir ödeme yapılmadı.







Hazine Müsteşarlığına başvuruda bulunan öğretmene, söz konusu kesintinin 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunun 7'inci maddesinde yer alan giriş aidatı hükmü gereğince yapıldığı belirtildi.







Bunun üzerine başvurucu, giriş aidatı adı altında anaparadan kesilen 648 liranın kendisine iade edilmesini talep ederek Kamu Denetçiliği Kurumuna müracaatta bulundu.







KDK, sigorta şirketinin bilgilendirme yükümlülüğüne uygun davranmadığını, söz konusu şirkete idari para cezası uygulanması suretiyle başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi için yeni bir işlem tesis edilmesi konusunda Hazine Müsteşarlığına tavsiyede bulundu.