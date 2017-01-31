

İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Bartın, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerimizde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin), Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Van'ın ve Erzurum'un güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.







RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.







YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerimizde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin), Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Van'ın ve Erzurum'un güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar ile özellikle çığ tehlikesi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.







ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.







Zirai Don Uyarısı: Ülkemizde zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde 2 Şubat Perşembe sabahına kadar hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski devam ettiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.







BÖLGELERİMİZDE HAVA







MARMARA



Güneyi az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.







kaynak:trthaber