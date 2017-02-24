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dikkat! meteoroloji'den marmara için önemli uyarı

DİKKAT! METEOROLOJİ'DEN MARMARA İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Tarih : 24 Şubat 2017, 14:12
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Yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'da yer yer kısa süreli fırtına (70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



 



kaynak:milliyet








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