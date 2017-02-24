Yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.







Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.







Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'da yer yer kısa süreli fırtına (70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.







kaynak:milliyet